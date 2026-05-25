شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال العيد

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم في اليوم الأول والثاني والثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً والفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً.

وقال العميد صلاح بوعصيبة، إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، وخاصة أنها مكّنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.