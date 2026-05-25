«الإمارات للسرطان» تستبق العيد وتسعد المرضى

نظمت جمعية الإمارات للسرطان عبر مكتبها في دبي زيارات ميدانية لمرضى السرطان بهدف توزيع المواد الغذائية والهدايا على المصابين وأسرهم، تزامناً مع فرحة عيد الأضحى المبارك، وشملت الجولة 20 مريضاً في مناطق عدة بإمارة دبي من أبناء الجاليات المسجلين لدى سجلات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة «الدعم الإنساني» والمساعدات المالية والعينية التي أطلقتها الجمعية لمرضى السرطان وأسرهم بالتعاون مع وزارة الدفاع، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي وروح العطاء الخيري.

وشارك في المبادرة التي انطلقت من مقر الجمعية بمنطقة ليوان في دبي الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاطمة عيسى، أمين سر الجمعية، إلى جانب موظفي الجمعية وعدد من المتطوعين.