شرطة دبي تعزز وعي العمال الأمني عبر ملتقى مجتمعي في المحيصنة

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ملتقى المحيصنة المجتمعي، الذي استهدف نحو 3000 عامل من مختلف الجنسيات، عبر تقديم رسائل توعوية أمنية وجنائية ومرورية ومجتمعية، بهدف تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن المجتمعي ورفع مستوى الوعي لدى فئة العمال باعتبارهم شريكاً أساسياً في استدامة الأمن والأمان في المجتمع.

وشهد انطلاق الملتقى فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب ممثلين عن فريق «الشرطي جارك»، ومدارس حماية للتربية والتعليم، وبمشاركة الدوريات السياحية الفاخرة، والفرقة الموسيقية، والشرطي منصور، وسط أجواء تفاعلية عكست حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع بأساليب مبتكرة.

وأكدت فاطمة بوحجير أن الملتقى يجسد رؤية شرطة دبي في تعزيز التواصل المباشر مع فئة العمال، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والشراكة الإيجابية مع مختلف الفئات، مشيرة إلى حرص القيادة العامة على إطلاق مبادرات مجتمعية وتوعوية تسهم في رفع الوعي الأمني والقانوني وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار.