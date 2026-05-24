شرطة أبوظبي تعزز جودة الحياة الوظيفية ودعم الموظف وأسرته

نظّم قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل عنوانها «ابتكر حلولاً تدعم الموظف وأسرته»، ضمن مبادرات «عام الأسرة 2026»، وذلك في قاعة المربعة بمجمع الإدارات، بمشاركة واسعة من الموظفين حضورياً وافتراضياً، في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز جودة الحياة الوظيفية وترسيخ بيئة عمل محفزة تدعم الموظف وأسرته.

وهدفت الورشة إلى إشراك الموظفين في تطوير أفكار ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز التوازن بين الحياة العملية والأسرية، وترفع مستويات الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل ويعزز استدامة الأداء المؤسسي.

وتضمنت الورشة محاور تفاعلية تناولت أفضل الممارسات الداعمة للأسرة في بيئة العمل، إلى جانب جلسات للعصف الذهني والتصويت الإلكتروني، جرى خلالها طرح ومناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات التطويرية القابلة للتطبيق.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الموظفين، حيث ناقشوا أبرز التحديات والفرص التطويرية المرتبطة بجودة الحياة الوظيفية، واستعرضوا حلولاً مبتكرة تدعم الموظف والأسرة، وتُسهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية بما يواكب توجهات شرطة أبوظبي في الاستثمار بالموارد البشرية وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة المؤسسية.