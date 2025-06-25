سعود بن صقر وحمدان بن محمد وخالد بن محمد يعزون في وفاة محمد إبراهيم عبيد الله

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حمدان بن محمد مقدماً واجب العزاء بحضور نهيان بن مبارك وحميد المعلا وسالم بن سلطان وإبراهيم عبيد الله

حمدان بن محمد خلال مجلس العزاء بحضور نهيان بن مبارك وإبراهيم عبيد الله

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

خالد بن محمد معزياًً إبراهيم عبيد الله بحضور نهيان بن مبارك

خالد بن محمد مقدماًً واجب العزاء بحضور خليفة بن طحنون وسيف غباش

وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد إبراهيم عبيدالله.

عبدالله بن سالم ونهيان بن مبارك وإبراهيم عبيد الله خلال العزاء

وأعرب سموهم خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة البراحة بدبي عن صادق عزائهم ومواساتهم لأبناء وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

نهيان بن مبارك ومحمد الحسيني ومحمد عبدالرحيم العلي وإبراهيم عبيد الله خلال العزاء

نهيان بن مبارك وسعيد الطاير وأحمد الطاير وحميد القطامي

نهيان بن مبارك وحميد المعلا وأنور قرقاش وإبراهيم عبيد الله

محمد القرقاوي وعبيد الطاير وإبراهيم عبيد الله وجانب من المعزين

شخبوط بن نهيان ومحمد المري وجانب من المعزين

خليفة بن طحنون خلال مجلس العزاء