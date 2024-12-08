عبدالله بن زايد: رؤية قيادة الإمارات استشرافية محورها الإنسان والأسرة المترابطة والمجتمع

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن رؤية قيادة دولة الإمارات هي رؤية استشرافية محورها الإنسان والأسرة المترابطة والمجتمع الذي يتبع قيم التعاون والمسؤولية المشتركة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : «رؤية قيادة دولة الإمارات هي رؤية استشرافية محورها الإنسان و الأسرة المترابطة و المجتمع الذي يتبع قيم التعاون والمسؤولية المشتركة»

وقال سموه: «اليوم نشهد مرحلة جديدة في القطاع الاجتماعي لبناء مجتمع مزدهر ومستدام متمكن وممكن لمستقبل دولة الإمارات»