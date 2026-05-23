«مؤسسة الجليلة» تتلقى تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»

أعلنت «مؤسسة الجليلة» عن تلقيها تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»، مقدماً من أموال الزكاة، لدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، في خطوة تعكس تكامل الجهود المجتمعية للارتقاء بصحة الإنسان.

ويعكس التبرع التزام «دبي الإسلامي» المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات، كما يعزز جهود «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في «دبي الإسلامي» لمستشفى دبي، وكان في استقباله الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتور عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي.

وخلال الزيارة، تم وضع لوحة تحمل اسم «دبي الإسلامي» على «جدار العطاء» في مستشفى دبي، تقديراً لإسهاماته في دعم برامج «مؤسسة الجليلة» ومبادراتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، التي تسهم في تعزيز صحة ورفاهية المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

بهذه المناسبة، قال نواف الريسي: «يواصل دبي الإسلامي ترسيخ دوره المجتمعي من خلال تبنّي ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعكس شراكتنا المستمرة مع مؤسسة الجليلة هذا الالتزام، حيث نسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مسيرة التقدم الطبي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني: «يشكّل العمل الخيري ركيزة أساسية في دعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته، كما يعكس قيم التكافل المجتمعي الراسخة في دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب. نشكر بنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي، ودعمه المتواصل لبرامجنا الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».

وقال الدكتور عمر المرزوقي: «يسهم هذا التبرع الذي قدمه «دبي الإسلامي» في تعزيز جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية متقدمة ضمن بيئة علاجية ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الطبية، إلى جانب دعم جهود تطوير المرافق والأقسام الطبية وتمكينها من توفير خدمات علاجية تلبي احتياجات المجتمع بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرتقي بتجربة المرضى».