«بيت الخير» تقدم 5 ملايين درهم «مكرمة العيد» دعماً للأسر المستحقة

أعلنت جمعية بيت الخير، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقديم مساهمة مجتمعية بقيمة 5 ملايين درهم ضمن مبادرة «مكرمة العيد»، دعماً للفئات المجتمعية المستحقة.

وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والتلاحم المجتمعي في إمارة دبي، بما يسهم في إدخال الفرحة على الأسر المستفيدة تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

أثر مستداموستنعكس المساهمة التي تم تحويلها عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» باعتبارها القناة الرسمية لجمع المساهمات في إمارة دبي ضمن صندوق التنمية المجتمعية التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي يعد رافداً أساسياً لدعم المبادرات والبرامج المجتمعية ذات الأثر المستدام، بما يسهم في تمكين الأفراد وتعزيز التماسك المجتمعي وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

ومن جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المساهمة تجسد نموذجاً فاعلاً للشراكة المجتمعية والتكامل بين مختلف القطاعات، بما يعزز مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً، وأسر أكثر استقراراً.

وقالت معاليها: «تشكّل هذه المساهمة دوراً محورياً في إدخال البهجة إلى نفوس الأسر المستفيدة، لا سيما بالتزامن مع الأيام المباركة لعيد الأضحى، بما يعكس حرص مختلف القطاعات على الإسهام في نشر السعادة وتعزيز الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي، باعتبار الأسرة نواة المجتمع والأساس في بناء مجتمع متماسك ومستقر ومزدهر».

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن مشاركة الجمعية في مبادرة «مكرمة العيد» تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل، وترجمة رسالة الجمعية في دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، مشيراً إلى أن هذه المساهمة جاءت بموافقة وتوجيهات مجلس إدارة «بيت الخير».