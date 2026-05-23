إطلاق «دروس دبي» العلمية لتعزيز الفهم الصحيح للعلوم الشرعية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «دروس دبي» العلمية في عدد من مساجد الإمارة، ضمن برامجها المعرفية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ الثقافة الإسلامية، من خلال تقديم دروس علمية متخصصة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع للفهم الصحيح للعلوم الشرعية، ودعم القيم الإيجابية، وتعزيز الارتباط بالمساجد ومجالس العلم، عبر محتوى متنوع يواكب مختلف الفئات العمرية والمعرفية.

ويشمل البرنامج دروساً علمية متخصصة في التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والأخلاق، إلى جانب برامج موجهة للناشئة، حيث تتوزع الدروس على عدد من المساجد في مناطق ند الحمر، البرشاء، الممزر، القوز، الورقاء، مردف، ند الشبا، المزهر، جبل علي وغيرها، بما يتيح وصول البرامج العلمية إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويشارك في تقديم الدروس عدد من أصحاب الاختصاص الشرعي والعلمي، من بينهم الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي، والشيخ خالد إسماعيل، والشيخ سلطان الحمادي، والشيخ الدكتور يوسف الشحي، والشيخ أحمد الرئيسي، والشيخ الدكتور عمار بن طوق المري، والشيخ عمر سعد، والشيخ الدكتور صالح المشعري، ضمن برنامج متنوع يراعي احتياجات الجمهور المعرفية والإيمانية.