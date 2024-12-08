الإماراترئيس الدولة والشيوخ والضيوف يشاركون أبناء القبائل فرحة الاتحادالبيان البيانرئيس الدولة ومنصور بن زايد والرئيس الموريتاني ورئيس مالاوي وخالد بن محمد وولي عهد البحرين وحمدان وهزاع بن زايد وولي عهد رأس الخيمة وسيف وسرور بن محمد وعمر بن زايد خلال حضورهم مسيرة الاتحادالبيانعلم الوطن ترفعه الأيدي والفرحة تغمر القلوبالبيانأبناء القبائل خلال مشاركتهم في مسيرة الاتحادالبيانمشاركة موريتانية تراثية خلال الحفلالبيانزهرات الوطن فارسات المسيرةالبيانحسين الجسمي خلال تقديم فقرته الغنائية في حب الوطنالبيانحمد العامري ينشد أغنياته الوطنية خلال مشاركته في مسيرة الاتحادالبيانشبان وشابات خلال عروض الخيالةالبيانأبناء القبائل خلال تقديمهم العروض التراثية