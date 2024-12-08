إطلاق مبادرة 1000 ساعة تطوع

أطلقت جمعية الإمارات للتطوع مبادرة «1000 ساعة تطوع» لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي من خلال تشجيع الأفراد على تخصيص ساعة واحدة فقط من وقتهم للمشاركة في أنشطة تطوعية متنوعة. وتستهدف المبادرة عبر منصة التطوع وبالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي إلى استقطاب 1000 متطوع عبر مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وقالت سحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع إن الأنشطة التطوعية التي تقدمها المبادرة تتنوع لتشمل المساهمة في المؤسسات الخيرية وحملات تنظيف البيئة ودعم كبار السن والتطوع الرقمي بما يتيح للمشاركين اختيار الأنشطة التي تناسب اهتماماتهم وظروفهم.