«بيت الخير» ترصد 5 ملايين درهم لحملة «الأضحى» المبارك

أطلقت «بيت الخير» حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لتنفيذ 4 مشاريع رئيسية من المتوقع أن تتجاوز كلفتها 5 ملايين درهم، وهي مشاريع «الأضاحي» و«نُسُك» و«العيدية» و«كسوة العيد»، لإسعاد الأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً خلال أيام العيد المبارك.

وبدأت الجمعية مبكراً بالتحضير لمشروع الأضاحي، بالاتفاق مع الشركاء لتوزيع حوالي 2,200 ذبيحة بقيمة 1,9 مليون درهم، لإسعاد حوالي 4,400 أسرة، بتوزيع حصص من اللحوم الطازجة عليها خلال أيام العيد، وتتوزع الذبائح إلى 1,000 أضحية ضمن مشروع الأضاحي، ستستفيد منها 2,000 أسرة، و1,200 ذبيحة ضمن مشروع «نُسُك» لتوزيع العقائق والنذور، ستستفيد منها 2,400 أسرة.

ومن الجدير بالذكر أن سعر الأضحية داخل الدولة هذا العام 800 درهم، ومن حسن الطالع أن الأضاحي تتوفر داخل الدولة بما يزيد عن الحاجة رغم ما تتعرض له سلاسل الإمداد العالمية من تعثر، وسيتم توزيعها ضمن إجراءات تنظيمية تشمل استلام المستفيدين المسجلين لحصصهم على نحو كريم.

وتم التفاهم مع مقاصب دبي على ذبح الأضاحي ضمن شروط الصحة والسلامة وفق أفضل المعايير، كما قامت الجمعية بالاتفاق مع شركات التخزين ونقل اللحوم، لتكون رديفة لفريق «بيت الخير» الميداني، الذي تمرس في توزيع حصص اللحوم على المستحقين خلال أيام العيد حسب السنة المطهرة، التي تسمح أيضاً بتوزيع حصص المتبرعين بالأضحية إن رغبوا في ذلك.

من جانب آخر ستقدم الجمعية مبالغ نقدية للمستحقين قبيل عيد الأضحى ضمن مشروع «العيدية» الذي أنفق العام الماضي خلال العيدين مبلغ 2,4 مليون درهم، كما سيتم توزيع مبالغ لشراء ملابس جديدة للعيد، تبرع بنك دبي الإسلامي مشكوراً بقيمة مليون درهم منها، بهدف دعم الأسر الأقل دخلاً التي تستحق الزكاة، وإسعاداً لأبنائها وبناتها، لتشعر بدفء احتضان المجتمع، ولتعيش بهجة العيد أسوة بباقي أبناء وبنات المجتمع.