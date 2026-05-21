«الأعمال الخيرية» توزع طروداً غذائية وكوبونات بـ3 ملايين درهم

وزعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، طروداً غذائية وكوبونات شرائية على الأسر المتعففة داخل الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال الفرح على الأسر المستفيدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي امتداداً لبرامجها الإنسانية والتنموية التي تنفذها سنوياً داخل الدولة، بهدف دعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها وتعزيز قيم التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، إن مشاريع الهيئة داخل الدولة تحظى بأولوية رئيسة، لما تمثله من دور مهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم العطاء التي قامت عليها دولة الإمارات.