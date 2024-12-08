400 محطة «شاحن أخضر» لـ«كهرباء دبي» توفر 730 نقطة شحن في الإمارة

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات ذكية رائدة لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال خدمة «الشاحن الأخضر» التي توفر البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي. وتوفر الهيئة أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة في مختلف أنحاء الإمارة تتضمن ما يزيد على 730 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت. وفيما يأتي خطوات إنشاء الحساب وشحن المركبة الكهربائية باستخدام حساب «الشاحن الأخضر» أو خاصية «الزائر». بعد تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقوم الهيئة بمعالجة الطلب بشكل استباقي من خلال التكامل الرقمي.

يمكن لغير متعاملي الهيئة التقدم بطلب للحصول على بطاقة الشاحن الأخضرعبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي بعد دفع مبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، يتم تفعيل حساب المتعامل الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة. التسجيل من خلال تطبيق «دبي الآن»: تمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.

ويمكن للمستخدمين غير المسجلين في «الشاحن الأخضر» اختيار خاصية مستخدم زائر واختيار إحدى الباقات المتوفرة لشحن مركباتهم وفق الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم وسداد الدفعات والرسوم المستحقة. وإلى جانب إمكانية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في محطات الشحن، يمكن للمستخدمين قراءة الرمز مباشرة عن طريق فتح كاميرا الجهاز الذكي والضغط على رابط الخدمة، واتباع الإرشادات.