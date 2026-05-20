ولي عهد الفجيرة: المؤسسات التعليمية تبني وعي المجتمع وتسهم في مسيرة التقدم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.

مخرجات وخطط

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة لعام 2026، في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، والدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة.

ونوّه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات الجامعة وعملها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الاستراتيجية.

عمل أكاديمي

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسة التي شملت نسبة توظيف الخريجين، وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

من جهة ثانية، أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني، باعتبارها سجلاً حيّاً يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات، ومناراتٍ للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب»، قدّمها معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.