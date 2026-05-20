«بركة الدار» يعزز اندماج كبار المواطنين بزيارة لمتحف زايد الوطني

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن فعاليات نادي «بركة الدار» الاجتماعي، زيارة لكبار المواطنين والمقيمين إلى متحف زايد الوطني، بهدف تعزيز مشاركتهم المجتمعية والارتقاء بجودة حياتهم من خلال أنشطة ثقافية ومعرفية تسهم في دمجهم وتفعيل دورهم في المجتمع.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المؤسسة على توفير تجارب نوعية تثري الجانب المعرفي لدى كبار المواطنين والمقيمين، وتمكنهم من الاطلاع على أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات، بما يعزز حضورهم المجتمعي ويثري تجاربهم الثقافية والاجتماعية.

وشملت الزيارة جولة تعريفية في مرافق المتحف ومقتنياته التي تبرز تاريخ الدولة وإرثها الحضاري، إلى جانب تسليط الضوء على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والقيم الوطنية والإنسانية التي شكلت ركائز نهضة الدولة وأسهمت في مسيرتها التنموية. وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال نادي «بركة الدار»، تقديم مبادرات وبرامج متنوعة تهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين.