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الإمارات

رئيس الدولة: قبيلتنا الإمارات

  • سموه شهد "مسيرة الاتحاد" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53
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البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن الإمارات ستظل قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا الإمارات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:""أجواء مفعمة بحب الوطن والفخر بالانتماء إليه والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة، سعدت بحضور "مسيرة الاتحاد" بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، وإن شاء الله تعالى ستظل بلادنا قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا الإمارات".