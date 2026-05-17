مركز شرطة الفقع يستمع لآراء واقتراحات المتعاملين

نظّم مركز شرطة الفقع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المتعاملين من أفراد المجتمع، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الشرطية، وترسيخ جسور الثقة والتعاون معهم.

شهد المبادرة العميد سعيد هلال محمد الخييلي، مدير المركز، ونائبه العقيد سعيد علي سعيد الملعاي، والعقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد عبيد عبدالله بن صبيح من مركز شرطة لهباب، والمقدم دكتور سيف عبدالجبار القايدي من مركز شرطة حتا، والمقدم يوسف عبدالجبار الحمادي من الإدارة العامة للعمليات، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين والضباط والمتعاملين.

ورحب العميد الخييلي بالمشاركين في اللقاء، مؤكداً أن «صوتك مسموع» تأتي ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التواصل الإيجابي مع المتعاملين، بما ينسجم مع توجهاتها في إسعاد المجتمع والارتقاء بالخدمات، وفق أفضل الممارسات.

وأشار إلى أن شرطة دبي تضع آراء ومقترحات أفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وتتابعها بشكل مستمر، في إطار سعيها لتحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية، وتطوير جودة الخدمات.

وتضمنت المبادرة عرضاً تعريفياً بالخدمات الشرطية والمجتمعية في مراكز الشرطة، إضافة إلى الخدمات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الشرطة الذكية (SPS)، إلى جانب التعريف بمركز الاتصال 901 للمكالمات غير الطارئة، ورقم 999 للحالات الطارئة.

كما شملت المبادرة جلسة تفاعلية ونقاشاً مباشراً مع المتعاملين حول آرائهم ومقترحاتهم، حيث أشاد المشاركون بجهود شرطة دبي في تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في دعم التعاون بين الشرطة والمجتمع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.