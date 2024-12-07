اختتام برنامج «رحلة المتقاعد» في أبوظبي

اختتم صندوق أبوظبي للتقاعد فعاليات النسخة الرابعة من برنامج «رحلة المتقاعد 2024» بتنظيم رحلة توعوية مفتوحة في بحيرة الوثبة في أبوظبي. ويأتي البرنامج بهدف تعزيز التواصل مع المتقاعدين والاطلاع على احتياجاتهم عن كثب، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل وتبادل الرؤى حول سبل تحسين جودة حياتهم وزيادة سعادتهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان «حقوق المتقاعدين وخدمات الصندوق»، قدمها ممثلو الصندوق، وتضمنت نبذة تعريفية عن الصندوق وأهم الخدمات التي يقدمها للمتقاعدين، فيما استمع الحضور إلى شرح مفصل حول دور نظام التقاعد في حفظ حقوق المواطنين، وأهم الحقوق التي يكفلها لهم قانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

كما تضمن برنامج الفعالية ورشة تفاعلية حول التقاعد الإيجابي قدمها الدكتور علي غانم الطويل، حيث ناقش المشاركون كيفية تبني أسلوب حياة إيجابي في مرحلة ما بعد التقاعد، والفرص المتاحة لتطوير الذات والاستمتاع بالحياة.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية مفتوحة وحفل شواء، شهدت حواراً مثمراً بين المتقاعدين وممثلي الصندوق، تم خلاله تبادل الرؤى والتطلعات حول سبل تحسين جودة حياة المتقاعدين واستعراض الفرص المستقبلية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم. يذكر أن برنامج «رحلة المتقاعد» دشنه الصندوق العام الماضي بهدف دعم المتقاعدين، وتعزيز وعيهم ومعرفتهم. ويواصل الصندوق جهوده، حيث يستأنف البرنامج العام 2025 ضمن مجموعة مبادرات الصندوق الخدمية المتنوعة والمخصصة لخدمة المتقاعدين.