4.7 ملايين مستفيد من مبادرات «كهرباء دبي» المجتمعية خلال النصف الأول

أسهم تشجيع هيئة كهرباء ومياه دبي موظفيها على الانخراط في مجال العمل التطوعي والإنساني في تسجيل موظفي وموظفات الهيئة 14.528 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 4.763.973 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

وأطلقت الهيئة 19 مبادرة مجتمعية خلال هذه الفترة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، نواصل سعينا لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني وتعزيز أثره المستدام.

ونحرص على الاضطلاع بمسؤولياتنا المجتمعية وتعزيز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

ونتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، ونحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملنا وأنشطتنا.

ونوفر كل السبل والتسهيلات لتشجيع الموظفين على رد الجميل للمجتمع، وترسيخ أواصر المجتمع المتعاضد والمتماسك في دبي، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، القائم على الخير والإحسان والرحمة.

وبين عامي 2013 و2023، أطلقت الهيئة 438 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 232.973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وفي عام 2023، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.55 %.

وانسجاماً مع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها، تتيح الهيئة من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي «أتطوع» لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميز الحكومي.

وشارك موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية 2024 التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، في شهر رمضان المبارك.

وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة جمع 831 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية. وفي إطار الاحتفاء بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة داخلية لمنح الفرصة للموظفين للتبرع والمشاركة في إنجاز بئر «زايد الخير» في جمهورية مالاوي لخدمة أكثر من 10 آلاف شخص، وتزويد مسجد وعيادة ومدرسة بالطاقة النظيفة في إحدى قرى جمهورية بنين.

ويهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي التدريبي إلى استقطاب أبناء الموظفين للتطوع في البرامج والمشاريع المجتمعية التي تنظمها الهيئة لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة.

وقد استقطب البرنامج منذ إطلاقه عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 قرابة 100 متطوع، وبلغ عدد الساعات التطوعية 4.457 ساعة.