سعود بن صقر يشهد حفل عقد قران سالم بن سلطان القاسمي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة عقد قران الشيخ سالم بن سلطان بن حميد القاسمي، إلى كريمة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي.

وقدّم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في مجلس الشيخ فيصل بن خالد القاسمي بالشارقة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، داعياً الله العلي القدير أن يتمم عليهما بالخير والسرور، ويرزقهما الحياة السعيدة والذرية الصالحة.

حضر حفل الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.