تعزيز الكفاءة المالية في «بيت الخير» عبر برنامج متخصص

في إطار حرصها على رفع كفاءة كوادرها وتعزيز جاهزيتهم في الجوانب المالية، نظّمت جمعية بيت الخير برنامجاً تدريبياً بعنوان «المحاسبة لغير المحاسبين»، قدّمه محمود صبري، نائب رئيس قسم الحسابات العامة في الجمعية، بمشاركة موظفين من مختلف الأقسام.

ويهدف البرنامج إلى تمكين غير المتخصصين من فهم لغة الأرقام واكتساب أساسيات المحاسبة، بما يساعدهم على قراءة القوائم المالية وتحليل البيانات واتخاذ قرارات مالية أكثر دقة ووعياً.

كما يؤكد أن المعرفة المحاسبية لم تعد حكراً على المختصين، بل أصبحت مهارة داعمة لمختلف الوظائف الإدارية.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية، شملت المصطلحات والمفاهيم المحاسبية مثل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، إضافة إلى استعراض الدورة المحاسبية وشرح قاعدة القيد المزدوج.

كما تعرّف المشاركون إلى آليات إعداد وفهم القوائم المالية الأساسية، بما في ذلك قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية، إلى جانب أساليب تحليل الأداء المالي.

وشهد البرنامج تفاعلاً ملحوظاً من الحضور من خلال تطبيقات عملية باستخدام برنامج «إكسل»، إلى جانب محاور متعلقة بالجرد وإدارة المخزون والأصول الثابتة واحتساب الإهلاك، فضلاً عن التعريف بالممارسات المحاسبية وفق المعايير الدولية (IFRS).