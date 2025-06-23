عبدالله النعيمي: نقاشاتنا في «استشاري الشارقة» غايتها سعادة المواطن

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي اختتم أول من أمس، كان من أنشط الأدوار التي مرت على المجلس على صعيد عدد القوانين التي تمت مناقشتها، وعدد الأسئلة البرلمانية التي تم طرحها خلال الجلسات، إلى جانب عدد الزيارات التي نفذها أعضاء المجلس للدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، ما أوجد زخماً من التفاعل بينها.

وأوضح معاليه أن دور الانعقاد الثاني شهد 17 جلسة مقارنة بـ 12 جلسة في دور الانعقاد الأول، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين في هذا الدور 10 قوانين في مقابل 5 قوانين في الدور الماضي، وعدد مقدمي الطلبات 205 مقابل 150، ونجح بالخروج بـ 22 توصية مقابل 11 توصية في دور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه الأرقام دليل على التفاعل الحقيقي من جانب أعضاء المجلس مع قضايا المجتمع وشؤونه.

إيجابية

وقال إن الأثر الإيجابي الذي أحدثه المجلس الاستشاري يقاس من خلال رضا المواطن نفسه ‏عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ونحن تحت قبة هذا المجلس نناقش الحكومة ونقيم أداءها وبالتعاون مع المجلس التنفيذي نصل إلى مقترحات وحلول يتم رفعها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ‏موضحاً أن النقاشات مع المؤسسات تنبع من نبض ‏الشارع وتمس مصلحة المواطن، وهو ما يعد ترجمة لرؤية القيادة التي ترى أن المواطن هو الأساس، ومن هنا يأتي دور المجلس في تفعيل هذه الرؤية من خلال التواصل مع المؤسسات تحت هذا الغطاء البرلماني.

تثمين

‏وثمن ما تشهده إمارة الشارقة ‏تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة من توجه إنساني اجتماعي يركز على المواطن من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية والتفاعل معه فيما يخص الشأن الاجتماعي والصحي، وهو ما يعد ‏نتيجة للتعاون بين جميع المعنيين في الإمارة.

وأثنى بلحيف النعيمي على التجاوب الكبير من جانب المؤسسات والدوائر الحكومية، خاصة الدوائر التي تعنى بشؤون المواطن وحاجاته مثل دائرة الإسكان في الشارقة التي تؤدي دورها على أكمل وجه، سعياً لسعادة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ونوه إلى أن إمارة الشارقة ورعايتها للأسرة والطفل وسعيها لنقل تجاربها في هذا الشأن إلى خارج الدولة، مشيداً في هذا الصدد بالأدوار الرائدة التي تقوم بها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعيها إلى نقل تجربة الشارقة إلى عموم المجتمعات العربية، سواء في مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أو ‏في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.