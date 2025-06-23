9 من أصحاب الهمم يحصلون على شهادة عالمية في تجهيز القهوة

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إنجازاً عالمياً جديداً يُجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مجالات مبتكرة. فقد أعلنت المؤسسة عن حصول تسعة من منتسبيها على شهادة «الباريستا» المعتمدة من منظمة القهوة العالمية (SCA) - المستوى الأول، ليصبحوا بذلك أول أشخاص من أصحاب الهمم على مستوى العالم ينالون هذه الشهادة الاحترافية المرموقة في مجال القهوة المتخصصة. ويعمل أصحاب الإنجاز في «كافيه النحلة» التابع للمؤسسة الذي يُعد أول مقهى في دولة الإمارات يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم.

وقد خضع المنتسبون التسعة لبرنامج تدريبي احترافي مكثف امتد عدة أشهر، شمل الجانبين النظري والعملي، وتضمن تدريبهم على مهارات إعداد القهوة، التذوق، التحميص، التخمير، والتعامل مع أدوات الباريستا وفق أعلى المعايير العالمية. وجرى تنظيم البرنامج بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة من منظمة القهوة العالمية، ما مكن المشاركين من اجتياز جميع الاختبارات الفنية بنجاح كامل.

وتشمل الشهادات التي حصل عليها أصحاب الهمم المنتسبون لمؤسسة زايد العليا، ثلاثة مجالات رئيسية في القهوة التخصصية، مقدمة في القهوة، وأساسيات مهارات الباريستا وأساسيات التخمير، ويفتح الحصول على هذه الشهادات المعترف بها دولياً آفاقاً واسعة أمام أصحاب الهمم من أبرزها زيادة فرص التوظيف محلياً ودولياً، والحصول على دخل أعلى مقارنة بزملائهم غير المعتمدين، إضافة إلى فرص الترقية إلى مناصب أعلى مثل رئيس باريستا، ومدرب محترف، أو مشرف عمليات، وفرص العمل بالخارج نظراً للاعتراف الدولي بالشهادة.

وتم إطلاق المقهى رسمياً عام 2022 بهدف توفير بيئة عمل حقيقية لأصحاب الهمم، وتحويل شغفهم بالقهوة إلى مهارات مهنية معتمدة، وفرص وظيفية مستدامة في قطاع الضيافة.

ويتميز المشروع بمنظومة تأهيل متكاملة، تشمل التدريب الميداني، وتنمية مهارات التواصل وخدمة العملاء، والإدارة الذاتية، ما يجعله نموذجاً واقعياً للدمج المجتمعي والاستقلال الاقتصادي.

وأعرب عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز العالمي، وقال: «إن حصول عدد من منتسبينا أصحاب الهمم على شهادة الباريستا من منظمة القهوة العالمية إنجاز يعكس ما يتمتع به شبابنا من عزيمة وإرادة إذا ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة، وما حققه منتسبونا في «كافيه النحلة» لا يثبت فقط جدارتهم المهنية، بل يمثل رسالة قوية بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الثقة بقدرات أصحاب الهمم وتوفير التدريب المتخصص لهم».

مبادرة

من جهة أخرى، انضم أربعة موظفين إماراتيين جدد من أصحاب الهمم إلى فريق عمل شركة الإمارات للسيارات، التابعة لمجموعة الفهيم، وذلك ضمن شراكة نوعية مع «بي كافيه»، المبادرة الرائدة، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتم تعيين الموظفين الجدد رسمياً ضمن كوادر الشركة، حيث سيباشرون أعمالهم داخل «بي كافيه» في أبوظبي – أول مقهى في دولة الإمارات يدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم، حيث يعد رمزاً قوياً للتنوع في بيئة العمل، والدور المحوري الذي تلعبه الكفاءات الإماراتية من جميع الفئات في إثراء المشهد المهني.