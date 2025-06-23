«الجولة الثانية» لتحسين حياة كبار السن تنضم إلى «مجتمعات دبي»

حصلت مبادرة «الجولة الثانية» المتخصصة في تحسين حياة كبار السن، رسمياً، على اعتماد «معاً» من هيئة المساهمات المجتمعية، وتم إدراجها ضمن مبادرة «مجتمعات دبي»، المنصة الرقمية الهادفة لتعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً لأسلوب الحياة المبتكر.

يُرسخ اعتماد «معاً» مكانة الشركة كمؤسسة اجتماعية موثوقة، معترف بها من قبل الحكومة، ما يعزز مصداقيتها لدى الأسر والشركاء والمجتمع الأوسع.

والمبادرة أطلقتها شركة «الجولة الثانية»، وهي شركة ناشئة، تتخذ من الدولة مقراً لها، والمتخصصة في تحسين حياة كبار السن. كما يعزز إدراج الشركة على مبادرة «مجتمعات دبي» من رؤيتها، وسهولة الوصول إليها، ما يتيح لعدد أكبر من كبار السن والأسر في جميع أنحاء الإمارات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة، كما يضمن الاعتماد التزام المنظمة التام بالمعايير التنظيمية لدولة الإمارات، ومواءمة رسالتها مع الأولويات الوطنية الرئيسة، بما في ذلك «عام المجتمع 2025».

بالإضافة إلى ذلك، تسهم رسالة «الجولة الثانية» وأعمالها بشكل ملموس، في التزام دولة الإمارات بتحقيق «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)»، حيث تدعم عدداً من الأهداف، أبرزها:

«الصحة الجيدة، من خلال برامج اللياقة والعافية، إضافة إلى التعليم، من خلال ورش العمل والتعلم مدى الحياة -والمساواة بين الجنسين، عبر خلق مساحات شاملة، ومعالجة احتياجات كبار السن من النساء -والحد من أوجه عدم المساواة، وضمان الوصول لفئة كبار السن من خلفيات متنوعة -ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال بناء مجتمعات شاملة صديقة لكبار السن. وأخيراً، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال نموذج التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».