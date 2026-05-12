موزة الكعبي: ولدي الجندي أعظم وسام في قلبي

بمزيجٍ من الفخر والدعاء، تروي الوالدة موزة عبدالله الكعبي، قصة انضمام ولدها الوحيد إلى صفوف القوات المسلحة، مؤكدة أن قلب الأم لا يخلو من القلق على فلذة كبدها، لكنها كانت على يقين بأن خدمة الوطن شرف عظيم لا يناله إلا المخلصون، وأن الرجال تظهر مواقفهم الحقيقية في أوقات الشدائد.

وتوضح أن دعمها لولدها نابع من إيمانها أن القوات المسلحة ليست مجرد زي عسكري، بل رسالة ولاء وتضحية وعطاء للوطن، مشيرة إلى أنها حرصت منذ طفولته على ترسيخ قيم حب الإمارات والانتماء لها كأسلوب حياة وسلوك يومي.

وتؤكد، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن رؤية ولدها مرتدياً الزي العسكري بدلت مشاعر الخوف الطبيعي إلى فخر واعتزاز، لأنها ترى فيه صورة هيبة الدولة وكرامتها، وتشعر أن سنوات التربية أثمرت حين أصبح جندياً يدافع عن الوطن ويحمي مكتسباته.

وتشير إلى أن الوطنية في بيتها لم تكن كلمات تُردد، بل قيم تُمارس في تفاصيل الحياة، من احترام العلم والولاء للقيادة الرشيدة، إلى تقدير نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة. وتصف شعورها اليوم بأن وجود ولدها في الصفوف الأولى هو أعظم وسام تحمله في قلبها، لأنه لا يعيش لنفسه فقط، بل يحمل رسالة وطن بأكمله.

وترى الكعبي أن أعظم ما يمكن أن تقدمه الأم الإماراتية لوطنها هو تربية جيل يتحلى بالولاء والعمل والإخلاص، مؤكدة أن كل أم إماراتية ترى في ولدها الجندي شريكاً في حماية هذه الأرض الطيبة وصون منجزاتها، لتبقى الإمارات واحة للأمن والأمان بسواعد أبنائها الأوفياء ودعوات أمهاتهم الصادقة.