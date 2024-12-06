شرطة دبي تحتفي بجهود المتطوعين من الموظفين وأفراد المجتمع

كرمت شرطة دبي المتطوعين من أفرادها ومن المجتمع، وذلك تزامناً مع يوم التطوع العالمي الذي يصادف الـ5 من ديسمبر من كل عام، وكرم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، المتطوعين ممن يسخرون وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن والمجتمع، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد والمتطوعين.

وأكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن شرطة دبي تولي العمل التطوعي أهمية كبيرة ضمن أجندة قطاعاتها، وتحرص على تعزيز ثقافة التطوع بين الموظفين وأفراد المجتمع، نظراً للقيم النبيلة التي يكرسها العمل التطوعي والإنساني وينعكس أثرها على المجتمع بمختلف فئاته، وفي مقدمتها قيم التراحم والتكاتف والعطاء. وأضاف: «من خلال ما ننفذه في شرطة دبي من مبادرات وفعاليات في القطاعات الأمنية والمرورية والمجتمعية، فإننا نمنح المئات من الفرص التطوعية سنوياً لأفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من هذا الزخم التطوعي والإنساني، الأمر الذي يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة».

من جانبه، قال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن الحفل جاء في إطار الاحتفاء بيوم التطوع العالمي، والذي يصادف الـ5 من ديسمبر من كل عام، وذلك حرصاً من شرطة دبي على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ولتقدير وتثمين جهود المتطوعين الذين قدموا ولا يزالون جهوداً عظيمة لخدمة المجتمع والوطن. وأهدى اللواء عبد القدوس العبيدلي، درعاً تذكارية إلى منى خليفة بن حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نظير جهودها الدؤوبة في العمل المجتمعي وشؤون أصحاب الهمم، مؤكداً أنها نموذج ملهم للعمل الإنساني والمجتمعي. واستضاف الحفل خصيبة علي الدهماني، والتي تعد مثالاً حياً للمرأة الإماراتية بهويتها الوطنية واعتزازها بالزي التقليدي وعادات وتقاليد الإمارات، عاكسة صورة مشرّفة للمرأة الإماراتية. وتعد خصيبة الدهماني جسراً يربط بين ماضي الأجداد وحاضر الشباب، بحرصها على نقل الخبرات إلى الجيل الجديد.