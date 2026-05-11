حصة بوحميد: الإنسان في الإمارات محور التنمية وأولويتها

تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع وبتنظيم دور العبادة في دبي، نُظّمت فعالية مجتمعية بعنوان «فخورين بالإمارات»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك في مبادرة إنسانية تعبّر عن مشاعر الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولإمارة دبي التي تمثل نموذجاً رائداً في رعاية الإنسان وضمان أمنه واستقراره، نظير ما تقدمه من رعاية شاملة للمواطنين والمقيمين، وحرصها المستمر على أمنهم وسلامتهم، لا سيما خلال التحديات التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، حيث تجسدت خلالها قيم التعايش والتسامح التي تميّز المجتمع الإماراتي، في مشهد يعكس عمق الروابط الإنسانية التي تجمع بين أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم.

كما تضمنت الفعالية كلمات ورسائل تعبيرية وأنشطة مجتمعية تسلط الضوء على روح التضامن والامتنان، وتؤكد أن الإمارات نموذج عالمي في احتضان التنوع وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن فعالية «فخورين بالإمارات» تمثل نموذجاً حيّاً لعمق التلاحم المجتمعي الذي تنعم به ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس حجم الامتنان الذي يحمله المقيمون تجاه وطن يحتضن الجميع ويوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة، مشيرةً إلى أن ما نشهده من مشاعر صادقة ورسائل تقدير يعكس قوة النموذج الإماراتي في بناء مجتمع متماسك يقوم على قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وأضافت معاليها: أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، في مختلف الظروف، أن الإنسان هو محور التنمية وأولويتها، وأن حماية المجتمع وتعزيز استقراره مسؤولية راسخة تقودها رؤية حكيمة ونهج إنساني شامل، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز الروابط المجتمعية.