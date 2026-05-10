سعود بن صقر يعزي في وفاة عبدالعزيز بلحيف النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز محمد بلحيف النعيمي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمعالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي ولأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ذياب بن محمد مقدماً واجب العزاء

كما قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز محمد بلحيف النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.