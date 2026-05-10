عمار النعيمي وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الغرير وبن حريز

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر عبدالله الغرير، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حريز المر بن حريز.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال. وهنأ سموهما العريس وذويه.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وباركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

أحمد بن سعيد خلال حضوره حفل الاستقبال

تصوير: محمد البلوشي منصور بن محمد خلال حضوره حفل الاستقبال