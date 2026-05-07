هزاع بن زايد يزور مسلم بن حم العامري في منزله بمنطقة العين

  • الزيارة تأتي في إطار اللقاءات المستمرة لترسيخ نهج التواصل المباشر مع أبناء الوطن في المنطقة
هزاع بن زايد خلال زيارة مسلم بن حم العامري
زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، الشيخ مسلم بن حم العامري، في منزله بمنطقة المويفعة في العين.

وتبادل سموه، خلال الزيارة، مع الحضور الأحاديث الودية التي تُجسد عمق العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

سعادة واعتزاز

من جانبه، رحّب الشيخ مسلم بن حم العامري وأفراد أسرته والحضور بالزيارة الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة التي تُبرز حرص القيادة الحكيمة على الالتقاء بأبناء الوطن وتفقد شؤونهم ومتابعة أحوالهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع المواطنين في منطقة العين، ترسيخاً لنهج التواصل المباشر مع أبناء الوطن في المنطقة.