«تنمية المجتمع» تستعرض نموذج دبي في التعايش وممارسة الشعائر

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، المطران باولو مارتينيلي، النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية، وذلك في مقر الهيئة، حيث نقل تحياته وتقديره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً، معرباً عن شكره للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لتنظيم شؤون دور العبادة، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين، وصون صحتهم في مختلف الظروف.

وأكد المطران مارتينيلي خلال اللقاء أن النهج المتوازن الذي تتبناه دولة الإمارات، والقائم على التوفيق بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان ممارسة الشعائر الدينية، يمثل نموذجاً عالمياً في إدارة التنوع الديني والثقافي، ويعكس قيماً راسخة من الانفتاح والتنوع.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه الزيارة تجسد عمق الشراكات مع مختلف الجهات الدينية، وتعكس حرص الهيئة على ترسيخ بيئة مجتمعية متماسكة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، بما ينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة نحو نموذج تنموي شامل يضع الإنسان في قلب الأولويات.

وأضافت معاليها: تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي التزامها بدعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، من خلال تطوير أطر وخدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات مجتمع دبي المتنوع، وذلك انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وبما يعزز قيم التعايش، ويكرّس مكانة الإمارة كمدينة عالمية تحتضن الجميع في بيئة آمنة ومستقرة.

وتؤدي هيئة تنمية المجتمع دوراً محورياً في تطوير وتفعيل المنظومة الاجتماعية، وتمكين الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية والدينية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، ويكرّس دبي نموذجاً رائداً في التعايش الإنساني والتنوع الثقافي.