حملة أضاحي «الهلال» تستهدف 550 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة مشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» ويستفيد منه 550 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 12 مليون درهم.

حيث يستفيد من المشروع حوالي 50 ألف شخص داخل الدولة، بقيمة أربعة ملايين و300 ألف درهم، إلى جانب 500 ألف شخص في 45 دولة حول العالم، يستفيدون من برنامج الأضاحي بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد من برنامج كسوة العيد 2750 يتيماً داخل الدولة.

وحددت الهيئة قيمة الأضحية داخل الدولة بـ 800 درهم، وخارجها بقيمة 500 درهم، وأعلنت أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابلة للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

وقال عمير محمد المهيري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة بمناسبة إطلاق حملة الأضاحي، إن الحملة تتزامن مع عام الأسرة الذي يهدف للحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات المتينة التي تجمع أفراد الأسرة، كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي المزدهر، وباعتبارها نواة المجتمع ومنها يبدأ البناء ويستمر العطاء.

وأضاف أن هذه الحملة أصبحت موسماً جامعاً لقيم الخير والعطاء، ومناسبة لتعزيز مضامين البر والتكافل والتراحم، التي يتميز بها مجتمع الإمارات المعطاء، وهي أيضاً جسر للتواصل مع المجتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، وواحدة من وسائل إيصال رسائل المحبة والسلام من شعب الإمارات إلى شعوب العالم كافة.

وأكد أن مشروع الأضاحي بجانب تعظيمه لشعيرة الأضحية، فإنه يعزز جانب المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات، وهذا يتجلى بوضوح في حجم الشراكة والدعم والتجاوب الذي تجده حملة الأضاحي كل عام. وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحتين المحلية والدولية، وأن مراكزها على مستوى الدولة أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بالصورة التي تحقق أهدافها، وتلبي تطلعات المستفيدين منه.

وقال: «إن الهيئة تتوخى توسيع مظلة المستفيدين من المشروع هذا العام، وتحرص على أن يكون أكثر شمولاً للشرائح التي تستهدفها محلياً».

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، أوضح المهيري أن الهيئة حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل عشرات الآلاف في حوالي 45 دولة حول العالم.