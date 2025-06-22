منصور بن زايد: الوالد المؤسس جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التحية والتقدير لكل أب يسير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الأسرة وصناعة المستقبل، مؤكداً أن الوالد المؤسس جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم الأب، نستحضر سيرة الوالد المؤسس زايد، طيب الله ثراه، الذي جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته، وكان قدوة في الحكمة والعطاء. كل التحية والتقدير لكل أب يسير على نهج زايد في بناء الأسرة وصناعة المستقبل».