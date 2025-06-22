لطيفة بنت محمد مهنئة محمد بن راشد: كل عام وأنت مصدر قوّتي وسندي

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة «يوم الأب».

ونشرت سموها عبر حسابها على منصة «إكس» شريطاً مصوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معلقة عليه: «كل عام وأنت مصدر قوّتي وسندي.. ملهمي والنور الذي أقتدي به».

وقالت سموها عبر الشريط المصور: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أب عظيم قبل أن يكون قائداً عظيماً، ومنذ طفولتي وأنا أعرف أني أتشارك مع والدي دولة كاملة لكنه في الوقت ذاته كان يولي اهتماماً كبيراً بالعائلة».