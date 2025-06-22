هزاع بن زايد: نقف بكل شموخ واعتزاز أمام السيرة العطرة للأب المؤسس

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يستلهم في قيادته الحكيمة الإرث الإنساني الكبير للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم الأب، نقف بكل شموخ واعتزاز أمام السيرة العطرة والقدوة الحسنة والإرث الإنساني الكبير للأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي ما زالت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، تستلهم منه أسمى القيم وأنبل معاني الانتماء والمحبة والتسامح والعطاء».