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حمدان بن زايد: الوالد المؤسس كان أباً للإمارات وشعبها وقدوة في الحكمة والرحمة

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البيان

أبوظبي

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، دور كل أب يواصل غرس القيم، وبناء الأجيال على النهج الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واستذكر سموه في «يوم الأب»، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً سموه أنه لم يكن أباً لأبنائه فقط، بل كان أباً للإمارات وشعبها.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم الأب، نستذكر والدنا زايد، طيّب الله ثراه، الذي لم يكن أباً لأبنائه فقط، بل كان أباً للإمارات وشعبها. كان قدوة في الحكمة والرحمة، ونموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان والوطن. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونُثمّن دور كل أب يواصل غرس القيم، وبناء الأجيال على نهجه الراسخ».