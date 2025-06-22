عبدالملك بن كايد: «الإمارات لرعاية وبر الوالدين» ترسّخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال

استقبل الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلسه بمنطقة الزهراء وفداً من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وذلك بمناسبة يوم الأب العالمي.

وثمّن الشيخ عبدالملك خلال اللقاء مع الوفد برئاسة نادية صالح النعيمي المديرة التنفيذية لفرع الجمعية برأس الخيمة، وعدد من الأعضاء والقيادات المجتمعية، جهود الجمعية الإنسانية في تعزيز ثقافة البر بالوالدين، وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال، مشيداً بمبادراتها المتنوعة التي تستهدف دعم فئة كبار المواطنين وتعزيز الترابط الأسري في المجتمع الإماراتي.

كما أشاد بدور وأهداف الجمعية في رعاية الوالدين والمسنين ممن لا عائل لهم أو الذين لا تسمح ظروف أسرهم برعايتهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة «حكومة – خاصة»، واستثمار أوقات فراغهم، وذلك عن طريق وضع برنامج العمل الذي يتناسب مع خبراتهم وميولهم، وكذلك تدريبهم على بعض المهارات التي تعود عليهم بالنفع.

وقدم وفد الجمعية بمناسبة يوم الأب العالمي درعاً تقديرياً وتذكارياً للشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لدعمه المستمر ومواقفه الداعمة لقيم الخير والوفاء في المجتمع.