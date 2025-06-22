«فريق عطاء حمدان» يحصد جائزتين في «الشارقة للعمل التطوعي»

واصل فريق عطاء حمدان التطوعي المسجل لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي حصد الإنجازات، وتأكيد حضوره في ساحة العمل التطوعي، بعد أن توّج بجائزتين مرموقتين، خلال الدورة الثانية والعشرين من جائزة الشارقة للعمل التطوعي، حيث نال لقب أفضل فريق تطوعي على مستوى الدولة، إلى جانب تحقيقه الرقم القياسي في عدد الساعات التطوعية المسجلة، والتي بلغت أكثر من 45 ألف ساعة موزعة على مختلف إمارات الدولة، ضمن فئة الفرق التطوعية.

تقدير

وتسلّم درع الجائزة أحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة الفريق، ونائبه ماهر المريسي، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع.

وأكد أحمد بن عجلان أن الجائزة تمثل تتويجاً لمسيرة من العطاء والتفاني في العمل المجتمعي، وأن الفريق يؤمن برسالة التطوع كونه أحد أعمدة التنمية الاجتماعية، ويعمل بجهد لتعزيز روح المشاركة الإيجابية والمسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأشار بن عجلان إلى أن الفريق يضم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع من مختلف الجنسيات، إذ تتجاوز جنسياتهم 57 جنسية، ما يعكس البعد الإنساني والانفتاح الثقافي، الذي يتمتع به الفريق، ووجه شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة، ولجميع المتطوعين، والأعضاء الفخريين، الذين كان لهم بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات المتوالية.