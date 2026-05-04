سباق «فخورين بالإمارات» يقطع 60 كم وصولاً إلى التتويج



توّجت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الفائزين في سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات، وذلك بعد منافسة رياضية قوية شهدتها مختلف مراحل السباق التي امتدت لمسافة 60 كم.

وشهد فعاليات التتويج المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد أحمد بن مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد الملا، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.

وفي فئة «الرجال المفتوحة»، فاز بالمركز الأول «جريجا بول»، وفي المركز الثاني «سفيان حدي»، وفي المركز الثالث «راشد البلوشي».

أما فئة الرجال من المواطنين «فئة الهواة»، ففاز بالمركز الأول «سعيد البلوشي»، وفي المركز الثاني «حمد الصابري»، أما المركز الثالث ففاز به «سعيد الوهيبي».

وعن فئة «السيدات المفتوحة»، ففازت بالمركز الأول «مادي بلاك»، وفي المركز الثاني «أنيس كانتيرا»، فيما فازت بالمركز الثالث «سماح خالد».

وعن فئة المواطنات «هواة»، فازت بالمركز الأول «موزة المنصوري»، وفي المركز الثاني «نورة الغفلي»، في حين حصدت المركز الثالث «آمال مبارك»، فيما كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي اتحاد الإمارات للدراجات ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمتطوعين، تقديراً لجهودهم وتعاونهم في إنجاح السباق.

وأشاد المشاركون في السباق بحسن التنظيم وهدفه في إبراز روح الانتماء والفخر بدولة الإمارات، وتعزيز الروح الرياضية وجودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

وتصل جوائز سباق «فخورين بالإمارات» إلى 264 ألف درهم، وامتدت مسافته إلى 60 كم، حيث انطلق من أمام مركز شرطة ند الشبا مروراً بالقرية العالمية عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان، وانتهى عند خط النهاية في مركز ند الشبا.