منح أصحاب الهمم أولوية خدمات «كهرباء الشارقة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» مبادرة «لنصلهم» في مدينة خورفكان لتقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بالهيئة، أن المبادرة تعكس نهج الهيئة في التحول من انتظار المتعامل إلى الذهاب إليه، وخاصة الفئات الخاصة من أصحاب الهمم الطبية من كبار المواطنين خصوصاً في عمليات الإصلاح وإعادة التيار وتوفير مولدات كهربائية مؤقتة أو وحدات طاقة احتياطية للحالات الحرجة أثناء فترة الصيانة الطارئة.

وأشار المهندس عبدالله النقبي، رئيس قسم الطوارئ بالتكليف في إدارة خورفكان، إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان وتحديد الحالات ووضع قاعدة بيانات دقيقة وشبكة دعم لوجستي متكاملة وعلامات مميزة على اللوحات الكهربائية للوصول إلى هؤلاء المستفيدين في أسرع وقت ممكن وتسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالكهرباء، حيث إن هذه المبادرة توفر دعماً استثنائياً وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمرضى الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية المنزلية، وذلك في حالات الانقطاع المبرمج أو الطوارئ الخارجة عن الإرادة.