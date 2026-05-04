«إسلامية دبي» ترسخ القيم الوطنية والوعي المجتمعي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محاضرة نوعية بعنوان: «الولاء للقيادة والانتماء للوطن... درع وحصانة للأمن والاستقرار»، غداً الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة الاتصال المرئي.

وتتناول المحاضرة، التي يقدمها فضيلة الشيخ محمد حسن الطاهر، عدداً من المحاور الجوهرية، التي تشكل ركائز الأمن المجتمعي، حيث تسلط الضوء على مفهوم الولاء للقيادة بوصفه أساساً راسخاً للاستقرار الوطني، وتبرز الانتماء للوطن قيمة دينية ومسؤولية مجتمعية أصيلة، كما تتطرق إلى مخاطر الأفكار الهدامة وصورها المختلفة، مع بيان سبل الوقاية منها، وتعزيز الحصانة الفكرية لدى أفراد المجتمع.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المحاضرة في تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب والأسر والموظفين، وتنمية الحس بالمسؤولية تجاه الوطن ومكتسباته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متلاحم، يسوده الأمن والاستقرار، وتحصين أفراده من التيارات المعاكسة والأفكار الدخيلة.

ودعت الدائرة الجمهور إلى المشاركة في هذه المحاضرة، والاستفادة من مضامينها الهادفة، عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

teams.microsoft.com/meet/398377400442862?p=sUyel0BDVnQrVxjNXa