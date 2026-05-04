الإمارات

حاكم أم القيوين يعزي في وفاة عائشة بنت راشد المعلا

أم القيوين
سعود المعلا وراشد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء بحضور حميد المعلا وسهيل الخييلي
قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة عود الطاير في أم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.