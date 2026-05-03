«بيت الخير» توزع 3.9 ملايين وجبة للعمال بـ 43 مليون درهم في عام

أعلنت جمعية بيت الخير، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنها قدمت خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026 نحو 3.9 ملايين وجبة غذائية، بقيمة إجمالية تقارب 43 مليون درهم، في إطار جهودها المستمرة لدعم العمال المقيمين.

وخلال عام 2025، وزعت الجمعية نحو 1.8 مليون وجبة، بقيمة تقارب 20 مليون درهم، منها حوالي 100 ألف وجبة ضمن مشروع «الطعام للجميع»، إضافة إلى نحو 1.7 مليون وجبة خلال شهر رمضان عبر مشروع «إفطار صائم».

كما عززت الجمعية جهودها خلال الشهر الفضيل، حيث وزعت نحو 2.1 مليون وجبة إفطار بقيمة تقارب 23 مليون درهم، من خلال قرابة 100 موقع توزيع وأكثر من 20 خيمة رمضانية، من أبرزها خيمة هور العنز التي استقبلت يومياً آلاف الصائمين، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 8.000 صائم، ما يجعلها من أكبر خيام الإفطار في الدولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توسع الجمعية في مسؤوليتها المجتمعية، حيث أدرجت العمال المقيمين ضمن الفئات المستفيدة من برامجها الخيرية، انسجاماً مع قيم العطاء والتكافل الإنساني في دولة الإمارات. كما أكدت استمرار هذه المبادرات ضمن خططها للأعوام 2026 - 2030، تقديراً لدور العمال وجهودهم في المجتمع.