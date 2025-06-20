ماورو دي فيليب يتحدث عن إطلاق برنامج Kinder Joy of moving في الإمارات

مع إطلاق برنامج Kinder Joy of moving في دولة الإمارات، يسلّط ماورو دي فيليب، المدير العام لشركة فيريرو الخليج، الضوء على ما يميز هذا البرنامج الفريد من نوعه.

س: حدثنا عن Kinder Joy of moving. لماذا أُطلق هذا البرنامج ضمن مجموعة فيريرو؟

Kinder Joy of moving هو برنامج المسؤولية المجتمعية الدولي لمجموعة فيريرو. في Kinder، نؤمن بأن الطفل السعيد اليوم سيصبح بالغًا أفضل في الغد، ولهذا سعينا دائمًا إلى تقديم لحظات صغيرة ولكنها مهمة من الفرح للأطفال والعائلات حول العالم.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن Kinder ملتزمة منذ سنوات بهدف مهم آخر: إدخال الفرح إلى حياة الأطفال من خلال الحركة، وتشجيع ميلهم الطبيعي للنشاط واللعب. ومن هنا، تم إطلاق برنامج Kinder Joy of moving في عام 2005.

يسعدنا أن نعلن أن البرنامج قد شهد نموًا ملحوظًا منذ إطلاقه، حيث شمل حتى الآن أكثر من 60 مليون طفل حول العالم. وفي عام 2024 وحده، ألهم البرنامج 3.4 مليون طفل في 34 دولة مثل كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والولايات المتحدة، وذلك بالشراكة مع 131 اتحادًا رياضيًا وجمعية ومؤسسة وجامعة وشريك خاص. هذه الأرقام دليل على نجاح البرنامج وقدرته على تشجيع الأطفال وعائلاتهم على الحركة، والاستمتاع بالنشاط البدني، واكتساب مهارات حياتية بطريقة ممتعة وهادفة.

س: ما المنهجية المعتمدة في Kinder Joy of moving؟

المنهجية المعتمدة في Kinder Joy of moving مبتكرة وشاملة. فمن خلال اللعب، تسعى هذه المنهجية إلى تحفيز الأطفال على الحركة مع تطوير أربع مجالات أساسية لنموهم، تشبه حلقات الجيروسكوب، وهي: اللياقة البدنية، التنسيق الحركي، القدرات الإدراكية، والمهارات الحياتية.

وما يميز البرنامج عن غيره من نماذج التعليم البدني هو أنه لا يعتمد على التنافس. فالشعار بسيط: “أيًّا كانت اللعبة، لندع الفرح ينتصر!”

بمعنى أن الحركة والفرح أهم من الأداء أو التميز الرياضي، ليتمكن كل طفل من الاستمتاع بالنشاط دون أي ضغوط.

س: متى وكيف تم إطلاق البرنامج في دولة الإمارات؟

يسعدنا أننا أطلقنا برنامج Kinder Joy of moving في دولة الإمارات في شهر سبتمبر من عام 2024. وبالشراكة مع مدارس المواكب، تم دمج البرنامج – بطريقة غير ترويجية للعلامة التجارية – ضمن منهاج التربية البدنية للطلاب من مرحلة KG1 حتى الصف الخامس في ثلاثة فروع: القرهود، الخوانيج، والبرشاء.

ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج هذا العام إلى أكثر من 1335 طالبًا وطالبة، مع هدف واضح يتمثل في تعزيز العادات الصحية والنشطة التي تؤثر بشكل إيجابي على مستقبلهم.

من خلال Kinder Joy of moving، نفخر بتشجيع الحركة والنشاط البدني من خلال طرق تعليمية ممتعة قائمة على اللعب، تساعد طلاب مدارس المواكب على اكتشاف حبهم الطبيعي للحركة والمرح.

وتُبشّر نتائج السنة الأولى بإشارات واعدة، وسيتم الإعلان عنها في نهاية العام الدراسي.

س: هل سيتم توسيع نطاق البرنامج في دولة الإمارات؟

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله": “من خلال كل ما نقوم به اليوم، نسعى إلى خلق عالم أفضل لأطفالنا غدًا.”

وتجسيدًا لهذه الرؤية الملهمة، نحن ملتزمون بشدة بتوسيع برنامج Kinder Joy of moving في دولة الإمارات، بما يخدم الأجيال القادمة ويعزز مستقبلًا أكثر صحة ونشاطًا للأطفال في الدولة.