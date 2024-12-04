«القيادات التنفيذية» بأكاديمية شرطة دبي يستعرض البرامج والخطط المطروحة

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في أكاديمية شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع، استعراض القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية. واستمع اللواء المنصوري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تقرير نتائج الالتزام والإشراف على تنفيذ دليل سياسات وإجراءات المتعاملين، إضافة إلى تقرير نتائج نسبة الالتزام بتنفيذ دليل الشكاوى والبلاغات الجنائية، وتقرير نتائج نسبة الالتزام بتدريب كل المعنيين بنسبة 100 % بالمادة التدريبية الرقمية.

واطلع على تحليل نتائج العمليات الميدانية، ومشروع مركز عمليات المستقبل.

وفي الختام، أكد اللواء المنصوري أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة متابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وحرصه الدائم على تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة، موضحاً أن فرق العمل التي تعمل ليلاً ونهاراً ساهمت في تحقيق نتائج ممتازة في القطاع الجنائي والمروري والإداري.