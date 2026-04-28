3.1 مليارات درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 37 عاماً

تحتفي «بيت الخير» بدخول عامها الثامن والثلاثين، حيث تطوي في أبريل 37 عاماً على صدور قرار إشهارها بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة تمكين المجتمع رقم 41 للعام 1989م، وتفخر بأن عطاءها قد تجاوز حتى نهاية مارس 2026 مبلغ 3,1 مليارات درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة.

وكانت الجمعية قد انطلقت على يد ثلة من وجوه دبي وأعيانها من ذوي الأيادي البيضاء والمساهمات النبيلة في خدمة المجتمع، وقدمت نموذجاً مشرفاً في العمل الخيري، في ظل دولة رائدة في العطاء الإنساني على مستوى العالم.

وقد تصدرت العديد من الجوائز المرموقة التي شهدت لها بالتميز والريادة، أهمها على المستوى الوطني جائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عام 2023، وعلى المستوى العربي جائزة «أفضل أداء خيري في الوطن العربي» التي قامت بالتحكيم فيها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وشهد العام 2025 تطوراً نوعياً في المشاريع والإنفاق وتحقيق الاستدامة، فقد بلغ إنفاقها 173,8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وتصدّر الإنفاق مشروع المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 39,3 مليون درهم، ودعمت الإسكان بقيمة 16,3 مليون درهم.

وشهد مشروع «علاج» طفرة في الإنفاق، فبلغ ما قدمه للمرضى المحتاجين 22,6 مليون درهم، كما تم إنفاق 8,6 ملايين درهم دعماً لتعليم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة.

وتابعت الجمعية التزامها بسياسة الجودة، فتم تجديد 5 شهادات أساسية وفق متطلبات الآيزو العالمية، وتقدمت على صعيد الاستدامة، فانتهت من تشييد وقف الفجيرة الجديد وتشغيله بالكامل.

وقامت بتحديث حزمة مشاريعها الخيرية، فعززت دعمها للأسر المواطنة الأقل دخلاً وزادت من فرص نجدة الحالات الإنسانية ووجهت جزءاً معتبراً من إنفاقها لدعم الإسكان، وأفردت مشروعاً جديداً للصدقة الجارية لإثراء مسيرة الوقف.