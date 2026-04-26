حكام الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة يشهدون أفراح آل ثاني

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، بمناسبة زفاف نجله الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني، على كريمة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، وذلك في نادي الشارقة للغولف والرماية.

كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين المهنئين.

وقدم أصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والعريس الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني، وعموم عائلة آل ثاني الكرام بهذه المناسبة السعيدة، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعريسين، ويجعله زواجاً مباركاً، يؤسس لأسرة صالحة، تسودها المودة والألفة والطمأنينة، ويتبعها ذرية مباركة.

وصافح أصحاب السمو الشيوخ المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بالزفاف الميمون، متابعين سموهم عروض الفرق الشعبية، التي أحيت حفل الاستقبال محتفين بالموروث الإماراتي وأصالته، ومعبرين عن مظاهر الفرح والسرور والترابط بين شعب الإمارات وقيادته.