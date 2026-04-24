مذكرة تفاهم لدعم مستهدفات «برنامج الشيخة هند للأسرة»

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، بهدف دعم برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، وترسيخ منظومة متكاملة للتمكين المالي للأسر، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«عام الأسرة».

وتجسد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توظيف أدوات التوعية المالية والحلول الادخارية في دعم استقرار الأسرة منذ مراحلها الأولى، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ دعائم مجتمع أكثر تماسكاً ومرونة.

في هذا السياق، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية متكاملة، ترتكز على تمكين الأسرة باعتبارها محور التنمية، مشيرة إلى أن التكامل بين البعدين الاجتماعي والمالي بات ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاستقرار الأسري.

وقالت معاليها: «نرتكز في هيئة تنمية المجتمع على قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأسرة، ومن خلال هذه الشراكة نعمل على تمكين الأسر منذ المراحل الأولى لتكوينها، عبر تعزيز ثقافة الادخار وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، بما يدعم استقرارها ويرتقي بجودة حياتها، كما نحرص على توظيف الشراكات الاستراتيجية مع شركائنا، وفي مقدمتهم شركة الصكوك الوطنية، لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة».

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «منذ تأسيس الصكوك الوطنية قبل عشرين عاماً، آمنّا بحقيقة راسخة: الادخار لا يبدأ حين تستقر الحياة، بل يبدأ حين تُستقبَل الحياة.

منذ اللحظة الأولى التي يُولد فيها طفل في هذا المجتمع، نرى فيها فرصةً لترسيخ ثقافة مالية تُرافقه عمراً كاملاً، ثقافة تقوم على الوعي، والانضباط، والتخطيط قبل أن تبدأ الأعباء».

وأضاف: «اليوم، مع دخولنا عقدنا الثالث، وبالتزامن مع «عام الأسرة»، تأتي شراكتنا في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة تعبيراً حقيقياً عن هذه القناعة.

فالأسرة ليست مجرد مستفيد من الحلول المالية، بل هي النقطة التي تنشأ عندها الثروة أو تتبدد، وتُبنى فيها العادات أو تُهمَل.

ولهذا نؤمن بأن دعم الأسرة من لحظة الولادة هو أقصر الطرق إلى استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي ومستدام».