«بيت الخير» تنجز 20 ألف دراسة «حالة اجتماعية» للمحتاجين

شهدت جمعية بيت الخير في دبي قفزة نوعية في منظومة البحث الاجتماعي، بعدما تجاوز عدد الدراسات المكتبية المنجزة خلال عام 2025 حاجز 20 ألف دراسة، في إنجاز يعكس كفاءة عالية في الأداء ودقة متقدمة في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم.

وعلى مدى 37 عاماً، رسّخت الجمعية البحث الاجتماعي كركيزة محورية في عملها الخيري، حتى بات منظومة متكاملة تقوم على معايير مهنية صارمة وأفضل الممارسات الحديثة، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات داخل الدولة.

وتعتمد هذه المنظومة على تدقيق شامل للبيانات من خلال مستندات رسمية سارية، ضمن نظام محكم يحقق أعلى درجات الموثوقية.

ويضم الفريق حالياً 22 باحثة اجتماعية مؤهلة، خضعن لبرامج تدريب تخصصية، ويعملن ضمن شبكة تغطي خمسة أفرع في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وحتا، ما يضمن سرعة الاستجابة ودقة الوصول إلى الحالات في مختلف المناطق.

وأكدت حليمة الظنحاني، مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع، أن هذا التطور يأتي ثمرة استثمار مستدام في الكوادر البشرية وتبني منهجيات مهنية متقدمة، مشددة على أن دور الباحثات يتجاوز جمع البيانات ليشمل التقييم المتكامل للحالات، وتحديد الاحتياجات بدقة، ومتابعتها لضمان تحقيق أثر إنساني ملموس ومستدام.